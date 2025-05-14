Районный историко-краеведческий музей приглашает поучаствовать в квест-программе.

16 мая в Бобруйском районном историко-краеведческом музее д. Сычково пройдет квестовая программа ´Тайны бобруйской земли´ в рамках ежегодной акции ´Ночь в музее´, которая в нынешнем году проводится 17-18 мая.
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