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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Районный историко-краеведческий музей приглашает поучаствовать в квест-программе.

Районный историко-краеведческий музей приглашает поучаствовать в квест-программе.

16 мая в Бобруйском районном историко-краеведческом музее д. Сычково пройдет квестовая программа ´Тайны бобруйской земли´ в рамках ежегодной акции ´Ночь в музее´, которая в нынешнем году проводится 17-18 мая.

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