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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев считает Головина лучшим игроком сборной России: «Заметно, что это футболист другого класса. Сильно выделяется на тренировках»

– Головин сильно выделяется на тренировках, это правда. Заметно, что это футболист другого класса. – Можете ли назвать его сильнейшим игроком сборной России на данный момент? – Да, на мой взгляд, сейчас он лучший, – сказал защитник ЦСКА.

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