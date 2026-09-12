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Татар-информ

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Отдых на Черноморском побережье в августе подешевел на 19,7%

Отдых на Черноморском побережье в августе подешевел на 19,7%

Фото: © «Татар-информ» Стоимость поездок на Черноморское побережье России в августе 2026 года снизилась на 19,7% по сравнению с июлем, следует из данных Росстата.

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