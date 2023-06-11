Доброе утро, Крым! ☕️ Погода порадует нас сегодня теплом, но в некоторых районах могут быть дожди ☂️ А чтобы хорошо провести выходной — смотрите наш прогноз 👇 В Симферополе +22 и облачно с прояснениями В Севастополе +21 и облачно с прояснениями В Евпатории +21 и облачно с прояснениями В Джанкое +24 и небольшой дождь В Ялте +21 и облачно с прояснениями В Алуште +23 и облачно с прояснениями В Керчи +22 и облачно с прояснениями В Армянске +22 и небольшой дождь В Бахчисарае +21 и облачно с прояснениями В Феодосии +22 и облачно с прояснениями В Судаке +22 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea☕️ Погода порадует нас сегодня теплом, но в некоторых районах могут быть дожди ☂️ А чтобы хорошо провести выходной — смотрите наш прогноз 👇 В Симферополе +22 и облачно с прояснениями В Севастополе +21 и облачно с прояснениями В Евпатории +21 и облачно с прояснениями В Джанкое +24 и небольшой дождь В Ялте +21 и облачно с прояснениями В Алуште +23 и облачно с прояснениями В Керчи +22 и облачно с прояснениями В Армянске +22 и небольшой дождь В Бахчисарае +21 и облачно с прояснениями В Феодосии +22 и облачно с прояснениями В Судаке +22 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24tvcrimea24.