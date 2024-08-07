В Астраханской области полицейский спас троих астраханцев от нападения бездомной собаки

В Дежурную часть ОМВД России по Лиманскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что агрессивная бездомная собака напала на двух жительниц 1950 и 1990 годов рождения, а также на подростка 2008 года рождения, причинив им телесные повреждения.