В Херсонской области сотрудники полиции поздравили детей с наступающими новогодними праздниками

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» в Геническом и Нижнесерогозском округах стражи правопорядка совместно с коллегами из Росгвардии провели праздничные мероприятия для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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