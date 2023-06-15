В Корнеллском университете взломали смартфоны с помощью анализа светодиодов через камеру

Ученые из американского Корнеллского университета и израильского Университета имени Бен-Гуриона разработали методику по взлому смартфонов - система способна получать ключи шифрования с помощью анализа работы светодиодных индикаторов питания.
Ученые из американского Корнеллского университета и израильского Университета имени Бен-Гуриона разработали методику по взлому смартфонов - система способна получать ключи шифрования с помощью анализа работы светодиодных индикаторов питания.
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