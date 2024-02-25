«Сталинки», «хрущевки» или «брежневки»: какие квартиры советские люди считали лучшими

Обычный современный человек живет в мире исключительного комфорта: одним движением пальца можно включить свет в помещении, почти у всех из крана льется холодная и горячая вода, а под рукой есть комфортабельная ванная, в которой можно расслабиться и принять теплый душ.
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