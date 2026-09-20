«Герани» ударили по двум РЛС ВСУ сразу в двух областях Украины

Российские военные нанесли удары по двум радиолокационным станциям 35Д6 украинской армии. Одна из установок располагалась в районе населённого пункта Староказачье в Одесской области, вторая была обнаружена возле Андреевки в Днепропетровской области.
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