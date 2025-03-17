Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР / © Maxar Technologies Спутниковые снимки подтвердили, что работа над самолетом продолжалась в международном аэропорту Пхеньяна в течение последних месяцев.
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