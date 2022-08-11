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Игнатов о травме Мозеса: «Серьезнейшая потеря для «Спартака». Будем играть в том числе за него»

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов высказался о травме одноклубника Виктора Мозеса. 31-летний нигериец пропустит около полугода из-за повреждения ахилла.

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