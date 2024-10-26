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На руинах Страны Советов

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  • Ингерман Ланская
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    актеры просто зарабатывали деньги.... а вот в совдепии, при "замучательных" условиях можно назвать 20-30 бездарных ко...10 российских ком...

10 российских комедий из 90-х, которые имеют самые низкие оценки зрителей

10 российских комедий из 90-х, которые имеют самые низкие оценки зрителей

А в данной публикации давайте посмотрим, какие российские кинокомедии из 90-х являются самыми провальными, если верить оценкам зрителей на киносайтах.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
актеры просто зарабатывали деньги.... а вот в совдепии, при &quot;замучательных&quot; условиях можно назвать 20-30 бездарных комедий, причём у известных режиссёров и с известными актёрами...
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16 час.
Виктор Галкин
Заметно по вам, вас же в совдепии заделали)
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12 час.
Ингерман Ланская
что-то соляркой завоняло и потным гегемоном..
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4 час.

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