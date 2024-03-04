Россия поднимет в ОЗХО вопрос о применении Украиной химоружия в зоне СВО

Россия системно отслеживает и документирует применение украинскими вооруженными формированиями химических отравляющих веществ в зоне специальной военной операции, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский.
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