Кадры боёв: бойцы «Центра» уничтожают пехоту и технику врага в боях за Красноармейском и на Днепропетровщине

Бойцы «Центра» уничтожают пехоту и технику врага в боях за Красноармейском и на Днепропетровщине. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают атаки за ранее освобождённым г.
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