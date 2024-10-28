Прыжки в воздухе, сальто и кэш за трюки: во Владивостоке состоялось закрытие скейт-сезона

Множество спортсменов с самокатами, скейтами, велосипедами, а также музыка, призы и выступление приглашенных звезд из мира скейтбординга — 27 октября в молодежной столице Дальнего Востока прошло закрытие скейт-сезона, которое состоялось при содействии администрации города Владивостока.