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Для поиска места жительства призывников в Москве используется система видеонаблюдения

Для поиска места жительства призывников в Москве используется система видеонаблюдения

Военный комиссар столицы объяснил, что основная причина неявки граждан в военкомат заключается в проживании не по месту регистрации, из-за чего им не удается вручить повестку.

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