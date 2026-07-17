Экспорт зерна под угрозой: судовладельцы отказываются заходить в порты Украины Иностранные судовладельцы массово отменяют фрахтовые соглашения, а страховщи.
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Экспорт зерна под угрозой: судовладельцы отказываются заходить в порты Украины Иностранные судовладельцы массово отменяют фрахтовые соглашения, а страховщи.
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