Ретейлеры попросили правительство разрешить параллельный импорт алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят ведущие российские ретейлеры, в том числе X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», обратилась к правительству РФ с просьбой внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта.