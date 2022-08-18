Эксперт

351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    «Не понимаем, почему генсек ООН смог организовать визит на Украину, а делегация МАГАТЭ нет»  Вы чё совсем идиоты?  Ру...МИД РФ: Россия бу...
  • Alexander S
    ага, история с замороженными деньгами России никого ничему не научила.Саудиты скупают а...
  • Андрей Медведников
    Для кого писалась это статья? На каком птичьем языке? Пишешь для людей, так и пиши на человеческом языке, а не на пти...Игра против США н...

Ретейлеры попросили правительство разрешить параллельный импорт алкоголя

Ретейлеры попросили правительство разрешить параллельный импорт алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят ведущие российские ретейлеры, в том числе X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», обратилась к правительству РФ с просьбой внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх