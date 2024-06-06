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Соболенко после поражения от Мирры Андреевой: «Последние несколько дней я очень плохо себя чувствовала из-за расстройства желудка»

Соболенко после поражения от Мирры Андреевой: «Последние несколько дней я очень плохо себя чувствовала из-за расстройства желудка»

Белоруска уступила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 7:6(5), 4:6, 4:6. – Сегодня мне физически было трудно.

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