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Аргументы и Факты

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Кнутов: сделка ФРГ с Киевом по дронам спровоцирует эскалацию с РФ

Кнутов: сделка ФРГ с Киевом по дронам спровоцирует эскалацию с РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев 4 октября. В немецком правительстве сообщили, что в рамках этого неожиданного визита Мерц объявит о новом пакете помощи Украине, который включает €1 млрд военной поддержки и €350 млн на ремонт энергетического сектора.

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