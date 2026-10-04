Кнутов: сделка ФРГ с Киевом по дронам спровоцирует эскалацию с РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев 4 октября. В немецком правительстве сообщили, что в рамках этого неожиданного визита Мерц объявит о новом пакете помощи Украине, который включает €1 млрд военной поддержки и €350 млн на ремонт энергетического сектора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Политолог Станкев...
- ГБ Буданов признал, ...
- ГБ Захарова задалась...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым