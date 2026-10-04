Кнутов: сделка ФРГ с Киевом по дронам спровоцирует эскалацию с РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев 4 октября. В немецком правительстве сообщили, что в рамках этого неожиданного визита Мерц объявит о новом пакете помощи Украине, который включает €1 млрд военной поддержки и €350 млн на ремонт энергетического сектора.