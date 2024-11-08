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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Они хотят войны - они её получат»

«Они хотят войны - они её получат»

Как эта фраза Сталина «изменила» ход Великой Отечественной?Накануне парада на Красной площади, посвященного 24-й годовщине Октябрьской революции, на станции метро «Маяковская» состоялось торжественное заседание Моссовета.

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