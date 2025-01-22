Нет, ММО Horizon от NCSoft не была отменена Вчера многие игровые издания распустили...

Нет, ММО Horizon от NCSoft не была отмененаВчера многие игровые издания распустили слухи о том, что NCSoft свернула разработку своей MMO-игры во вселенной Horizon и переключила разработчиков на другие проекты, цитируя перевод/пересказ ResetEra текста оригинального сообщения, опубликованного на корейском портале MTN.