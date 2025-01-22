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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нет, ММО Horizon от NCSoft не была отменена Вчера многие игровые издания распустили...

Нет, ММО Horizon от NCSoft не была отменена Вчера многие игровые издания распустили...

Нет, ММО Horizon от NCSoft не была отмененаВчера многие игровые издания распустили слухи о том, что NCSoft свернула разработку своей MMO-игры во вселенной Horizon и переключила разработчиков на другие проекты, цитируя перевод/пересказ ResetEra текста оригинального сообщения, опубликованного на корейском портале MTN.

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