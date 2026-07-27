Юрист рассказал, кто имеет право уходить с работы раньше без потери заработной платы

Наиболее распространенной остается практика устной договоренности с руководителем Некоторые категории работников в России имеют законное право на сокращенный рабочий день и могут уходить с работы раньше без потери заработной платы.
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