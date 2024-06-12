Программа кадрового резерва Державинского вошла в число лучших практик программы "Приоритет-2030"

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр социологических исследований» совместно с Минобрнауки России подвели итоги отбора лучших практик вузов – участников программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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