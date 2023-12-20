Россиян ждут еще две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти. Об этом рассказали доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев и терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева.
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