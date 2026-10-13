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Тест на целеустремленность: составьте больше 15 слов из предложенных букв в игре «Соты»

Тест на целеустремленность: составьте больше 15 слов из предложенных букв в игре «Соты»

Проверьте, можно ли назвать вас целеустремленным человеком фото: MidjourneyЦелеустремленность — это умение не останавливаться на достигнутом.

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