Еще один перегон на БАМе стал двухпутным

Ещё один перегон на восточном направлении Байкало-Амурской магистрали стал двухпутным. Открыто движение по новому главному пути на перегоне 323 км — Людю на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино в Хабаровском крае.
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