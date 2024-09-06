Кто из астраханцев будет голосовать на довыборах в облдуму

В Астраханской области стартовало голосование на выборах. В регионе проходит множество кампаний разного уровня – от губернатора, за которого голосуют все избиратели, до местных депутатов, за которых голосуют только жители конкретного сельсовета.
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