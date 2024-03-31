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Закон и Порядок

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Зеленский допустил удары американскими ракетами ATACMS по территории Крыма

Зеленский допустил удары американскими ракетами ATACMS по территории Крыма

Автор: Матвей Ресов Фото: lockheedmartin.com 30 марта 2024, 05:35 — Силовой Блок Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью обозревателю американской газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу заявил, что вооруженные силы Украины пока не имеют в собственном распоряжении ракеты ATACMS, которые должны предоставить власти Соединенных Штатов.

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