В Киеве решили потребовать от Запада ПВО Patriot в жесткой форме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко».
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