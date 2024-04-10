В Киеве решили потребовать от Запада ПВО Patriot в жесткой форме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко».