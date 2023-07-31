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Тардиф о контракте Федотова: «ИИХФ необходимы все документы от каждой из сторон дела, при их наличии принять решение будет проще»

Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.

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