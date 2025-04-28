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Очереди, сертификаты и компенсации: как в регионах обеспечивают землей многодетных

Очереди, сертификаты и компенсации: как в регионах обеспечивают землей многодетных

Многодетные семьи имеют право бесплатно получить от государства участок земли. Однако на деле не все так просто: в одних субъектах установлен имущественный критерий, в других – семья должна найти средства и купить участок, а после получить за него выплату.

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