Очереди, сертификаты и компенсации: как в регионах обеспечивают землей многодетных

Многодетные семьи имеют право бесплатно получить от государства участок земли. Однако на деле не все так просто: в одних субъектах установлен имущественный критерий, в других – семья должна найти средства и купить участок, а после получить за него выплату.
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