Штурм Великой Китайской стены

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи в понедельник провели переговоры в Риме, обсудив ситуацию вокруг Украины и ее влияние на региональную и глобальную безопасность.