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Штурм Великой Китайской стены

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи в понедельник провели переговоры в Риме, обсудив ситуацию вокруг Украины и ее влияние на региональную и глобальную безопасность.

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