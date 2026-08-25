Перехватывающая парковка у метро «Филатов Луг» стала самой востребованной с января

Перехватывающая парковка у станции метро «Филатов Луг» стала самой востребованной в столице с января 2026 года, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии