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МОСИНФОРМ

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Перехватывающая парковка у метро «Филатов Луг» стала самой востребованной с января

Перехватывающая парковка у метро «Филатов Луг» стала самой востребованной с января

Перехватывающая парковка у станции метро «Филатов Луг» стала самой востребованной в столице с января 2026 года, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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