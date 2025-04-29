ФСБ рассекретила данные об экспериментах фашистов над людьми в Крыму

Генде-Роте Валерий/ТАСС УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в преддверии 80-летия Победы опубликовало рассекреченные данные об экспериментах и опытах гитлеровцев над советскими военнопленными и мирным населением во время оккупации Крыма.