Историческая находка: найденный манускрипт доказывает второе чудо Иисуса Христа Юлия ЧелкановаНедавнее открытие исследователей из Германии стало настоящей сенсацией в мире религиоведения: был найден древний манускрипт, который доказал второе чудо Иисуса Христа.
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