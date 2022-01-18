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Школы в Екатеринбурге вновь атаковали анонимки о заминировании

Школы в Екатеринбурге вновь атаковали анонимки о заминировании

Сразу несколько школ в Екатеринбурге накрыла волна сообщений об угрозе террористического акта. Неизвестный злоумышленник вновь прислал на почтовые ящики учебных учреждений анонимные письма, смысл которых сводится к одному: здание заминировано.

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