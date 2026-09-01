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Царьград

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Хотите пророчеств? Но уже есть знамение: Князь вернулся в Россию, когда стало тяжелее всего

Хотите пророчеств? Но уже есть знамение: Князь вернулся в Россию, когда стало тяжелее всего

Сегодня в воскресный день многим всё сильнее хочется спрятаться в своей маленькой домашней крепости. Однако можно выйти на улицу 6 сентября, чтобы присоединиться к крестному ходу и сплотиться с другими русскими людьми, быть единым целым.

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