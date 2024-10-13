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Многодетный мигрант из Новосибирска не смог отправиться на СВО по контракту

Многодетный мигрант из Новосибирска не смог отправиться на СВО по контракту

Мужчина надеялся получить миллион, положенный всем добровольцам из региона, однако не смог этого сделать.

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