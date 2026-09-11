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Татар-информ

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Имена 103 жителей Аксубаевского района внесли на Доску почета РТ

Имена 103 жителей Аксубаевского района внесли на Доску почета РТ

Фото: «Аксубаево-информ» В Аксубаеве прошел Фестиваль труда и доблести, участниками которого стали представители трудовых коллективов и династий, ветераны, участники специальной военной операции и их семьи, а также представители молодежи.

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