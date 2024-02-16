Александр Рогов отметит 10-летие на СТС

18 февраля в 09:00 на СТС выходит новый сезон шоу «Рогов в городе». Ровно 10 лет назад Александр Рогов впервые появился в эфире СТС: в феврале 2014 года стал ведущим и стилистом мейковер-шоу «Успеть за 24 часа».
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