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Александр Рогов отметит 10-летие на СТС

Александр Рогов отметит 10-летие на СТС

18 февраля в 09:00 на СТС выходит новый сезон шоу «Рогов в городе». Ровно 10 лет назад Александр Рогов впервые появился в эфире СТС: в феврале 2014 года стал ведущим и стилистом мейковер-шоу «Успеть за 24 часа».

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