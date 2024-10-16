Их нравы: Человек пугает пассажиров метро, ползая как змея. Квадробер или?..

В одной из западных стран человек, то ли в шутку, то ли всерьез, ползал по полу вагонов метро и электричек, как змея, шипя, а затем вставая в полный рост и пугая ещё больше и без того напуганных такой ситуацией пассажиров.
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