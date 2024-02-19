Зачем США пытаются запугать Китай и Индию российской космической угрозой

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов разместить в космосе ядерное оружие.