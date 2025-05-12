Чунцин: самый большой город в мире по площади или нет?

Чунцин — это удивительный город в Китае, известный своей огромной площадью и необычной архитектурой. По значению он занимает уникальное место среди китайских городов, так как является не только крупным населённым пунктом, но и муниципалитетом, что существенно меняет представление о его административных границах и населении.