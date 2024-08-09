Санкт-Петербург. Город на Неве, где старинные дворцы сочетаются с современной архитектурой, где история дышит в каждой улочке, а душа широка, как Финский залив.
Триколор или анархия? Депутат Крупник хочет лишить прав за номер на авто без флага
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Люди АУ..... вы что не видите, какие авто рассекают Санкт-Петербург например. Фины, Эстония, Беларусия, даже украины со своим флагом на номере и даже Германия видела.
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20 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Я была удивлена ,когда в 2015 году купила новое авто Рено сандеро с голым номером ,хорошо что регион написан,а то непонятно откуда мы. Не меня надо наказывать, а ГАИ, кто выдал номера мне, без флага, как раньше. Пусть и заменят кто такой умный там сидит и выдает за мои деньги, что попало.
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20 час.
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