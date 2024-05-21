Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

Ночью 21 мая в Одессе и Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. "В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", – написал мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
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