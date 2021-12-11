Количество жертв ДТП в Мексике возросло до 54

В результате аварии в Чьяпасе погибли 54 человека.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В результате аварии в Мексике погибли 54 человека Губернатор штата Чьяпас Рутилио Эскандон сообщил, что 49 человек погибли на месте происшествия, 5 человек умерли в больницах.