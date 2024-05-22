Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Goldman видит усиление доллара на фоне борьбы с инфляцией

Доллар может укрепляться дольше, если Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки на прежнем уровне, в то время как другие страны предпочтут снизить стоимость заимствований, считает Goldman Sachs Group Inc.

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