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Аргументы недели

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Нетрезвого петербуржца задержали за угрозы ножом врачу скорой помощи

Нетрезвого петербуржца задержали за угрозы ножом врачу скорой помощи

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину, который угрожал врачу скорой помощи ножом.

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