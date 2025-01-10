Чаще всего туристы покупают магниты, брелоки и футболки Россияне в среднем тратят на сувениры в путешествиях 3,2 тысячи рублей, причем зачастую приобретают магниты, брелоки, футболки, а также другие предметы с изображением достопримечательностей, подсчитали для РИА Новости аналитики «Авито Путешествий».